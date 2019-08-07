Массовая вырубка в Карпатском биосферном заповеднике: убытки достигают полумиллиона гривен

/ Фото: СБУ

На Закарпатье выявили факты масштабной незаконной вырубки деревьев. Как сообщают в прокуратуре области, в Карпатском биосферном заповеднике, при содействии должностного лица Мараморошского природоохранного научно-исследовательского отделения, незаконно вырубили 98 деревьев. В дальнейшем эту неучтенную древесину продавали третьим лицам. Сумма причиненного ущерба составляет более 500 тыс. гривен.

Сейчас одному из организаторов указанной незаконной схемы сообщили о подозрении в злоупотреблениях служебным положением. Продолжается дальнейшее досудебное расследование и устанавливаются другие лица, причастные к совершению данного преступления.

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Ранее сообщалось, что на Закарпатье ликвидировали схему хищения леса: убытки достигают почти 400 тысяч гривен.

Также мы писали об ужесточении наказания за контрабанду леса. Верховная Рада одобрила законопроект, авторы которое предполагают, что серьезные тюремные сроки остановят контрабандистов.

​Между тем, по данным Госслужбы статистики, за 10 лет в Украине было вырублено более четырех миллионов гектаров леса. Еще десять лет назад их было на четверть больше.

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