Массовая вырубка в Карпатском биосферном заповеднике: убытки достигают полумиллиона гривен

На Закарпатье выявили факты масштабной незаконной вырубки деревьев. Как сообщают в прокуратуре области, в Карпатском биосферном заповеднике, при содействии должностного лица Мараморошского природоохранного научно-исследовательского отделения, незаконно вырубили 98 деревьев. В дальнейшем эту неучтенную древесину продавали третьим лицам. Сумма причиненного ущерба составляет более 500 тыс. гривен.
Сейчас одному из организаторов указанной незаконной схемы сообщили о подозрении в злоупотреблениях служебным положением. Продолжается дальнейшее досудебное расследование и устанавливаются другие лица, причастные к совершению данного преступления.
Ранее сообщалось, что на Закарпатье ликвидировали схему хищения леса: убытки достигают почти 400 тысяч гривен.
Также мы писали об ужесточении наказания за контрабанду леса. Верховная Рада одобрила законопроект, авторы которое предполагают, что серьезные тюремные сроки остановят контрабандистов.
Между тем, по данным Госслужбы статистики, за 10 лет в Украине было вырублено более четырех миллионов гектаров леса. Еще десять лет назад их было на четверть больше.
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