Массовое ДТП в Тернопольской области: пострадала девочка-подросток (фото)

На трассе в Тернопольской области не разминулись автомобили – правоохранители проводят проверку – подробности аварии

В Тернопольской области столкнулись четыре автомобиля. В результате аварии пострадала несовершеннолетняя пассажирка. Ее госпитализировали в хирургическое отделение.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, ДТП произошло на автодороге Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка, в направлении села Смыковцы.

Известно, что водитель автомобиля Skoda, который двигался из Тернополя в Хмельницкий, включив левый указатель поворота, остановился перед маневром. В это время сзади ехал "ВАЗ-2108". Он также остановился за Skoda.

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Однако водитель транспортного средства Ford Transit не выбрал безопасную дистанцию ​​и врезался в "ВАЗ". После этого легковушку выбросило на полосу встречного движения и она въехала в Toyota Rav 4.

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У всех водителей отобрали образцы крови для проверки на содержание алкоголя. Проводится проверка.

Ранее мы сообщали, что в Ровенской области произошло масштабное ДТП – столкнулись пять автомобилей, есть пострадавший.

Также напомним, под Киевом на трассе столкнулись пять машин.