Українська
$ 27,75
33,64
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Массовое ДТП в Тернопольской области: пострадала девочка-подросток (фото)

30 апреля, 15:20

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

На трассе в Тернопольской области не разминулись автомобили – правоохранители проводят проверку – подробности аварии

В Тернопольской области столкнулись четыре автомобиля. В результате аварии пострадала несовершеннолетняя пассажирка. Ее госпитализировали в хирургическое отделение.

Реклама

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, ДТП произошло на автодороге Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка, в направлении села Смыковцы.

Известно, что водитель автомобиля Skoda, который двигался из Тернополя в Хмельницкий, включив левый указатель поворота, остановился перед маневром. В это время сзади ехал "ВАЗ-2108". Он также остановился за Skoda.

Реклама

В тренде
В Запорожье ребенок выпал со второго этажа детсада: что грозит воспитательнице (обновлено)

Однако водитель транспортного средства Ford Transit не выбрал безопасную дистанцию ​​и врезался в "ВАЗ". После этого легковушку выбросило на полосу встречного движения и она въехала в Toyota Rav 4.

Реклама

У всех водителей отобрали образцы крови для проверки на содержание алкоголя. Проводится проверка.

Ранее мы сообщали, что в Ровенской области произошло масштабное ДТП – столкнулись пять автомобилей, есть пострадавший.

Также напомним, под Киевом на трассе столкнулись пять машин.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Популярные статьи

На Волыни пограничники жестоко издевались над диким животным (видео)
На Волыни пограничники жестоко издевались над диким животным (видео)Запад
В Черновцах мужчина до смерти избил мать двух детей: женщина провела неделю в коме
В Черновцах мужчина до смерти избил мать двух детей: женщина провела неделю в комеЗапад
В Ровенской области ужесточат карантин на Пасху: что изменится
В Ровенской области ужесточат карантин на Пасху: что изменитсяЗапад
В Тернополе медики скорой тащили за ноги из лифта и бросали на бетон пациентку с COVID-19 (видео)
В Тернополе медики скорой тащили за ноги из лифта и бросали на бетон пациентку с COVID-19 (видео)Запад
В Черновицкой области возобновляют движение поездов
В Черновицкой области возобновляют движение поездовЗапад
Ситуация улучшилась: Черновицкая область завтра выйдет из красной зоны
Ситуация улучшилась: Черновицкая область завтра выйдет из красной зоныЗапад

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять