Массовое отравление химикатами на Прикарпатье: все подробности

В этих местах фермеры обработали поля минеральными одобрениями, но не считали нужным сообщить об этом селянам

На Прикарпатье, в селе Медыня Галицкого района заболел крупный рогатый скот, а вместе с ним и люди . Как стало известно из Департамента гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА, пять коров получили легкое отравление и одна "буренка" – тяжелое. Также в реанимацию Галицкой ЦРБ попала 41-летняя женщина, которая пасла скот.

"У меня начались сильные боли в животе, начало тошнить. А коровы распухали, как шарики, и падали на землю. Страшно было смотреть", – рассказывает пострадавшая Иванна Бойчук.

В настоящее время состояние женщины удовлетворительное. Но плохо стало и другим людям. Трехлетний Олег из соседнего села вместе с бабушкой пришли сдавать в больницу анализы.

"Болит живот, тошнит, глаза опухли. Не могу ходить, руки трясутся и ноги. Окропляют поля под самым домом, и таким ядом, что невозможно дышать", – говорит Александра, бабушка Олега.

Жители Медыни пошли с жалобами в местную РГА требовать объяснений. Чиновники в ответ собрали спецкомиссию.

"На обращение граждан с.Медыня Галицкого района об отравлении коров вследствие выпаса на полях, было установлено, что лечебная помощь предоставлялась одной корове с клиническими признаками острой темпании (вздутие), девять хозяев коров получили консультацию ветеринаров в телефонном режиме на случай проявления клинических признаков заболевания и оказания первой ветеринарной помощи", – сообщают в Галицкой РГА.

Согласно справке Медынского сельсовета, земельные паи площадью 39 Га находятся в аренде ЧП Клим О.И. Остальные земельные участки, что находятся в собственности селян, по доверенности переданы в распоряжение ЧП Клим А.И.

По словам арендатора, три-пять дней назад действительно проводилась обработка полей поликарбамидом (концентрированное азотное удобрение), но сообщение о применении которого является не обязательным. Об этом также сообщают в Галицкой РГА.

В то же время, выпускать скот на пастбище крестьяне пока не рискуют. Как быть дальше, тоже не знают. А вот пить коровье молоко – категорически запрещено еще минимум две недели.

Ранее жители села Богдановка Кировоградской области жаловались, что их травят фермеры. Те обрабатывают поля химией, от которой погибает все вокруг.

Также мы писали, что на окраине Сум нашли ядовитую свалку, на которой в дырявых мешках собралось около 20 тонн ядовитых пестицидов. Химикаты высыпаются прямо на землю рядом с водохранилищем, откуда подается вода местным жителям.