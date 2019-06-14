Массовое отравление детей на Буковине: в еде нашли опасных бактерий

В пробах продуктов был обнаружен стафилококк и кишечная палочка

Фото: Pixabay

После массового отравления в лагере "Буковинка" на территории Черновицкой области медики обнаружили в пробах продуктов опасные бактерии – кишечную палочку и стафилококк. Об этом сообщила заместитель областного лабораторного центра Минздрава Марьяна Миронюк.

"Мы уже получили результаты проб объектов окружающей среды, сырья и готовой продукции. В суточных пробах готовых блюд обнаружили бактерии группы кишечной палочки – в салате из капусты, рыбе отварной, сосисках и котлетах. А в салате из огурцов и помидоров обнаружили стафилококк", – сказала она.

Также Миронюк добавила, что в настоящее время опасных инфекций в продуктах нет, и отдых детей проходит в обычном режиме.

"Всех детей и взрослых, которые отравились и были госпитализированы в инфекционное отделение больницы, уже выписали. Подозрение на бактериологическую инфекцию у них не подтвердилось. Дети возвращаются в лагерь после осмотра врача по месту жительства и получения справки о выздоровлении", – добавила медик.

Напомним, сообщения об отравлении детей появились 9 июня. Как выяснила полиция, в тот день в инфекционное отделение Кицманской центральной районной больницы были госпитализированы пятеро детей в возрасте от 12 до 15 лет и один взрослый – у них предварительно диагностировали острый энтероколит.

По данным Госпродпотребслужбы, всего медицинская помощь понадобилась 31 человеку – 29 детям и двоим взрослым. По факту массового отравления детей было открыто уголовное производство.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в детском саду Кропивницкого произошло массовое отравление. Кроме того сообщалось об отравлегии грибами целой семьи из Кривого Рога.

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