Массовое отравление детей в Хмельницком: в больницу попали 28 малышей

Дети употребляли продукцию с молочной кухни

Массовое отравление детей в Хмельницком: в больницу попали 28 малышей 2019-04-06T22:06:00+03:00 Запад Дети употребляли продукцию с молочной кухни

В инфекционной больнице Хмельницка с предварительным диагнозом гастроэнтероколит находятся 28 малышей.

Выяснилось, что дети употребляли продукцию с молочной кухни Хмельницкой городской детской больницы.

При этом 5 детей побывали в реанимации.

"Были взяты пробы молочки и проведены смывы. Результаты покажут, продукция нашей ли кухни стала причиной отравления детей. Сейчас мы прекратили выдавать продукцию", – рассказала главный врач городской детской больницы Наталья Зимак-Закутня.

Она также пообещала, что вернут деньги, уплаченные за продукцию молочной кухни.

Ранее мы сообщали, что в Запорожской области ребенок едва не погиб от папиного лечения. Тот заставил пятилетнюю дочь выпить почти шесть литров воды, чтобы "промыть" желудок. Девочка потеряла сознание, начались судороги. Ее доставили в реанимацию без сознания и диагностировали отек мозга.

Напомним, в дагестанском городе Хасавюрт в больнице попали 104 пострадавших в результате массового отравления, среди них – 90 детей.

Также мы писали о том, что медики советуют делать при пищевом отравлении.

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