Массовое отравление детей в Хмельницком: в больницу попали 28 малышей
Дети употребляли продукцию с молочной кухни
В инфекционной больнице Хмельницка с предварительным диагнозом гастроэнтероколит находятся 28 малышей.
Выяснилось, что дети употребляли продукцию с молочной кухни Хмельницкой городской детской больницы.
При этом 5 детей побывали в реанимации.
"Были взяты пробы молочки и проведены смывы. Результаты покажут, продукция нашей ли кухни стала причиной отравления детей. Сейчас мы прекратили выдавать продукцию", – рассказала главный врач городской детской больницы Наталья Зимак-Закутня.
Она также пообещала, что вернут деньги, уплаченные за продукцию молочной кухни.
Ранее мы сообщали, что в Запорожской области ребенок едва не погиб от папиного лечения. Тот заставил пятилетнюю дочь выпить почти шесть литров воды, чтобы "промыть" желудок. Девочка потеряла сознание, начались судороги. Ее доставили в реанимацию без сознания и диагностировали отек мозга.
Напомним, в дагестанском городе Хасавюрт в больнице попали 104 пострадавших в результате массового отравления, среди них – 90 детей.
Также мы писали о том, что медики советуют делать при пищевом отравлении.
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