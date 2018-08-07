Массовое отравление детей во Львовской области: все подробности

Сегодня, 12:34

В больницу уже госпитализировали 27 пострадавших, в полиции открыли уголовное производство

Детей увезли в больницу из этого отеля. Фото: jam-rakovets.virtual.ua
Детей увезли в больницу из этого отеля. Фото: jam-rakovets.virtual.ua

В полиции сообщили подробности массового отравления детей в отеле "Джем Раковец", который находится в селе Раковец Пустомытовского района Львовской области. По состоянию на сегодня, 7 августа, в больницу госпитализировали 26 детей в возрасте 10-17 лет и одного взрослого.

"Вчера, 6 августа, поступило сообщение от медиков о том, что во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу госпитализировали 11 несовершеннолетних и одного взрослого с диагнозом "пищевая токсикоз-инфекция", – сообщают в пресс-службе НПУ.

К утру, 7 августа, число заболевших возросло на 10 человек. Полицейские установили, что все пострадавшие являются жителями Хмельницкой области в возрасте от 12 до 16, а также 25-летний взрослый.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение правил борьбы с эпидемиями) УКУ. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи: до трех лет ограничения свободы.

Полицейские устанавливают причину массового отравления, проводят досудебное расследование. Назначены экспертизы.

Напомним, вчера во Львовской области после приема пищи в одном из отелей в больницу попали 17 человек. Все госпитализированные – жители Шепетовского района Хмельницкой области.

Ранее мы писали о том, что делать, если вы отравились в ресторане.

Также сообщалось, что после массового отравления рыбой во Львове чиновники  решили начать проверку всех продуктовых рынков Львова и объявить "войну" стихийной торговле.
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"Сегодня"

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