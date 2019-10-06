Массовое отравление на Буковине: 50 пострадавших все еще в больнице

В Черновицкой области после массового отравления на свадьбе в ресторане "Оскар" в Путиле в больнице все еще остаются 50 пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 6 октября в лечебных учреждениях с признаками пищевого отравления остаются госпитализированными 50 человек (из них 12 детей)", - рассказали спасатели и отметили, что сейчас проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

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Ранее мы сообщали, что на Буковине после празднования свадеб в ресторанах Путилы и Красноильска в больницу с отравлением попали 79 людей. В частности, с 1 по 3 октября 63 человек с признаками пищевого отравления госпитализировали после свадебного банкета в ресторане "Оскар" в Путиле. А после празднования свадьбы в ресторане "Марианна" в Красноильске в больницу госпитализировали 16 пострадавших.

Отметим, что отравиться можно в гостях, в заведениях питания, на пикнике и даже у себя дома пищей, которую вы сами приготовили. Причиной могут стать некачественные или испорченные продукты, блюда, которые готовили или хранили с нарушением санитарных норм. Ранее сайт "Сегодня" писал, что нужно делать при пищевом отравлении.

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