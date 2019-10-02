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Массовое отравление на Буковине: за медпомощью обратились 95 человек

2 октября, 12:50

В числе пострадавших свадебных гостей – 29 детей

На Буковине после посещения двух свадеб отравились 95 человек. Так, по состоянию на сегодня, 2 октября, после свадебного банкета 29 – 30 сентября в одном из баров поселка Путила Путильского района, заболели 86 человек, из них 28 детей.

"В медучреждение "Вижницкая районная больница", что в г. Вашковцы, госпитализированы 19 человек, из них 5 детей, в Путильскую ЦРБ – 5 человек, из них 1 ребенок, в Областную клиническую больницу г. Черновцы – 4 взрослых", – сообщает ГУ "Черновицкий областной лабораторный центр МОЗ Украины".

Остальным больным предоставлена ​​первичная медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение.

Кроме того, поступили сообщения о заболевании восьми взрослых и одного ребенка, которые 29 сентября употребляли блюда на свадьбе в заведении ресторанного хозяйства в поселке Красноильск.

Напомним,

Ранее сообщалось, что на территории Черновицкой области первого октября зарегистрировали две вспышки острых кишечных инфекций.

Напомним, недавно в Ровенской области была зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции. Массовая госпитализация пострадавших началась после празднования свадьбы.

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Источник: Сегодня

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