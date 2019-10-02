Массовое отравление на крестинах в Тернополе: 10 человек попали в больницу

В одном из ресторанов Тернополя во время крестин отравились десять человек. По данным ГУ "Тернопольский областной лабораторный центр", по состоянию 2 октября, в первой половине дня зарегистрировали 8 больных.
Семеро из них были госпитализированы в инфекционное отделение Тернопольской городской клинической больницы скорой помощи, один больной – на амбулаторном лечении. У шести человек диагностировали пищевую токсикоинфекцию, еще у двоих – острую кишечную инфекцию.
По состоянию на 16:00 количество заболевших уже возросло до 10 человек.
"Внезапное начало заболевания, общие клинические признаки (повышение температуры тела, расстройство желудочно – кишечного тракта), употребление одинаковых блюд, не исключают эпидемиологический связь и заведением общественного питания", – добавляют в Госпродпотребслужбе.
Распоряжением начальника ГУ Госпродпотребслужбы, работу ресторана приостановлено до окончания проведения эпидрасследования и проведения комплекса дезинфекционных мероприятий.
В то же время, следователи полиции предполагают, что количество отравленных может быть больше, поскольку среди гостей были люди из разных областей.
"У людей приняли образцы крови, а результаты посева будут только через три дня. Именно тогда специалисты смогут определить основной источник заражения", – сообщают в полиции.
По факту отравления людей в Тернополе открыто уголовное производство.
Напомним, недавно в Ровенской области была зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции. Массовая госпитализация пострадавших началась после празднования свадьбы.
Ранее сообщалось, что на территории Черновицкой области 1 октября зарегистрированы две вспышки острых кишечных инфекций.
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