Массовое отравление на крестинах в Тернополе: 10 человек попали в больницу

Количество отравившихся может быть и больше, поскольку среди гостей были люди из разных областей

В одном из ресторанов Тернополя во время крестин отравились десять человек. По данным ГУ "Тернопольский областной лабораторный центр", по состоянию 2 октября, в первой половине дня зарегистрировали 8 больных.

Семеро из них были госпитализированы в инфекционное отделение Тернопольской городской клинической больницы скорой помощи, один больной – на амбулаторном лечении. У шести человек диагностировали пищевую токсикоинфекцию, еще у двоих – острую кишечную инфекцию.

По состоянию на 16:00 количество заболевших уже возросло до 10 человек.

"Внезапное начало заболевания, общие клинические признаки (повышение температуры тела, расстройство желудочно – кишечного тракта), употребление одинаковых блюд, не исключают эпидемиологический связь и заведением общественного питания", – добавляют в Госпродпотребслужбе.

Распоряжением начальника ГУ Госпродпотребслужбы, работу ресторана приостановлено до окончания проведения эпидрасследования и проведения комплекса дезинфекционных мероприятий.

В то же время, следователи полиции предполагают, что количество отравленных может быть больше, поскольку среди гостей были люди из разных областей.



"У людей приняли образцы крови, а результаты посева будут только через три дня. Именно тогда специалисты смогут определить основной источник заражения", – сообщают в полиции.

По факту отравления людей в Тернополе открыто уголовное производство.

Напомним, недавно в Ровенской области была зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции. Массовая госпитализация пострадавших началась после празднования свадьбы.

Ранее сообщалось, что на территории Черновицкой области 1 октября зарегистрированы две вспышки острых кишечных инфекций.

​

​

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram