Массовое отравление на свадьбе в Ровенской области: число пострадавших возросло

В Ровно 20 человек отравились после празднования свадьбы одном из гостинично-развлекательных комплексов неподалеку города. Медики диагностироали пострадавшим острый гастроэнтероколит. Ранее сообщалось о 14 пострадавших.

Сама свадьба состоялась еще 8 сентября. Уже на следующий день в больницы стали обращаться с жалобами первые пациенты. Среди пострадавших есть ребенок. На данный момент в больнице находятся одиннадцать человек, остальные – проходят лечение дома.

Чем отравились пострадавшие сейчас неизвестно. Сейчас специалисты на месте происшествия проводят эпидемическое расследование по установлению источника и факторов передачи инфекции, а также принимают все необходимые меры для того, чтобы ликвидировать данную вспышку.

Напомним, недавно во Львовской области после приема пищи в одном из отелей в больницу попали 17 человек. Все госпитализированные – жители Шепетовского района Хмельницкой области.

Кроме этого, мы писали о том, что делать, если вы отравились в ресторане.