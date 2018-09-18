Массовое отравление на свадьбе в Ровенской области: стали известны причины

Причиной массового отравления на свадьбе в Ровенской области, согласно результатам экспертиз, стала сальмонелла. Специалисты выяснили, что сальмонеллез распространяли зараженные работники ресторана. Болезнь распространилась через блюда, которые подавали во время торжеств. За массовое отравление владелец заведения заплатит штраф в размере 22 тысячи гривен.

"Каждый четвертый смыв был положительным: это говорит о том, что грязно. Чистотой там не пахнет. Даже на тарелке, графине, даже на руках повара обнаружили бактерии из группы кишечных палочек. Там, наверное, и не знают, что такое личная гигиена", – рассказал Виктор Мороз, заведующий эпидемиологическим отделом Ровенского областного лабораторного центра.

На данный момент в медучреждении остается трое отравившихся во время празднования.

Напомним, в Ровно 20 человек отравились после празднования свадьбы одном из гостинично-развлекательных комплексов неподалеку города. Медики диагностироали пострадавшим острый гастроэнтероколит. Сама свадьба состоялась еще 8 сентября. Уже на следующий день в больницы стали обращаться с жалобами первые пациенты.

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