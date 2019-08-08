Массовое отравление на Волыни: появились подробности

После поминок в больницу попали десять человек

Причиной отравления на поминках в городе Киверцы Волынской области стала сальмонелла. По словам медиков, бактерия могла находится в салате с курицей, яйцом и майонезом.

"Мы склоняемся к тому, что инфекция была в салате. В него входили курица, яйцо, майонез. И в таком блюде, если не соблюдать температурный режим и сроков хранения, сальмонелла не только хорошо сохраняется, но и размножается, как в организме", – объяснила врач-эпидемиолог Волынского лабораторного центра Минздрава Украины Валентина Новачевская.

Отметим, что среди заболевших есть целая семья. У всех пострадавших диагностировали пищевое отравление. Плохо людям стало не сразу – прошло не менее десяти часов. Все жаловались на высокую температуру, тошноту, кишечное расстройство.

По данным эпидемиологов, это уже четвертая вспышка сальмонеллеза на Волыни за последние полгода. Врачи предполагают: люди могли отравиться едой, которую приготовили заранее и ненадлежащим образом хранили.

Напомним, недавно в Луцке после посещения пиццерии "Феличита" в больницу попали 10 человек. Медики диагностировали пострадавшим острый гастроэнтероколит.

А в Ровенской области зарегистрирована вспышка кишечной инфекции среди гостей рок-фестиваля "Тарас Бульба", который проходил в городе Дубно.

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