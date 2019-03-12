Массовое отравление в Черновцах: у больных подозревают сальмонеллез
В больницу попали пять человек, в том числе 16-летняя девушка
В Черновцах после приема пищи одном из заведений общественного питания отравились пять человек. Об этом сообщает Черновицкий областной лабораторный центр.
Четверых пострадавших в возрасте от 18 до 20 лет доставили в Черновицкую областную больницу с предварительным диагнозом "пищевое отравление, токсикоинфекция с подозрением на сальмонеллез".
Еще одну потерпевшую, 2003 года рождения, госпитализировали в детское кишечное инфекционное отделения БСМП с предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит".
По данному факту начато уголовное производство (по части нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).
Санкция статьи предусматривает наказание штрафом, арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет.
Напомним, недавно в поселке Банилов-Подгорный Черновицкой области целая семья, в том числе девять детей, оказалась в больнице с отравлением, а в хозяйстве погибли кролики и пчелы, и даже рыба в местном озере.
Кроме того, на Буковине в селе Викно Заставновского района произошло массовое отравление детей. В местную амбулаторию за помощью обратились 30 человек с жалобами на тошноту, рвоту, боль в животе, диарею, повышение температуры тела. В числе пострадавших оказались 24 ученика различных классов и шесть человек персонала школы.
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