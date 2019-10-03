Массовое отравление в Черновицкой области: в больницу попали более 40 пострадавших

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В Черновицкой области после празднования свадеб в ресторанах в Красноильске и Путиле в больницу с отравлением попали 44 человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В частности, 31 человека, в том числе и девять детей, госпитализировали после банкета в ресторане "Оскар" в поселке Путила.

"По состоянию на 07:00 3 октября в лечебных учреждениях с признаками пищевого отравления остаются госпитализированными 31 человек (из них 9 детей), принимавших пищу во время празднования свадьбы в ресторане "Оскар" в пгт Путила", – рассказали спасатели и отметили.

А в инфекционное отделение Сторожинецкой центральной районной больницы попали 13 человек, которые праздновали свадьбу в ресторане "Марианна" в Красноильске.

"3 октября в ГСЧС поступила информация, что в инфекционное отделение Сторожинецкой центральной районной больницы с признаками пищевого отравления госпитализированы 13 человек (из них 4 ребенка), которые 29 сентября употребляли пищу во время празднования свадьбы в ресторане "Марианна" в пгт Красноильск Сторожинецкого района", – говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что в связи с инцидентами сейчас проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Ранее мы сообщали, что на Буковине после посещения двух свадеб отравились 95 человек.

Напомним, недавно в Ровенской области была зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции. Массовая госпитализация пострадавших началась после празднования свадьбы.

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