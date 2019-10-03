Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,86
27,16

Массовое отравление в Черновицкой области: в больницу попали более 40 пострадавших

3 октября, 08:10

Среди госпитализированных есть дети

/ Фото: Pixabay

В Черновицкой области после празднования свадеб в ресторанах в Красноильске и Путиле в больницу с отравлением попали 44 человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В частности, 31 человека, в том числе и девять детей, госпитализировали после банкета в ресторане "Оскар" в поселке Путила.

"По состоянию на 07:00 3 октября в лечебных учреждениях с признаками пищевого отравления остаются госпитализированными 31 человек (из них 9 детей), принимавших пищу во время празднования свадьбы в ресторане "Оскар" в пгт Путила", – рассказали спасатели и отметили.

А в инфекционное отделение Сторожинецкой центральной районной больницы попали 13 человек, которые праздновали свадьбу в ресторане "Марианна" в Красноильске.

"3 октября в ГСЧС поступила информация, что в инфекционное отделение Сторожинецкой центральной районной больницы с признаками пищевого отравления госпитализированы 13 человек (из них 4 ребенка), которые 29 сентября употребляли пищу во время празднования свадьбы в ресторане "Марианна" в пгт Красноильск Сторожинецкого района", – говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что в связи с инцидентами сейчас проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Ранее мы сообщали, что на Буковине после посещения двух свадеб отравились 95 человек.

Напомним, недавно в Ровенской области была зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции. Массовая госпитализация пострадавших началась после празднования свадьбы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

свадьба отравление буковина госпитализация черновицкая область пострадавшие

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Во Львове на здание супермаркета упал строительный кран
Во Львове на здание супермаркета упал строительный кранЗапад
Во Львове умер курсант Академии сухопутных войск
Во Львове умер курсант Академии сухопутных войскЗапад
Во Львовской области две сестры убили новорожденную девочку
Во Львовской области две сестры убили новорожденную девочкуЗапад
Во Львовской области умер ребенок, оставленный родителями в машине
Во Львовской области умер ребенок, оставленный родителями в машинеЗапад
Тепло, но местами дожди: прогноз погоды в Украине на неделю
Тепло, но местами дожди: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
Во Львове задержали банду наркоторговцев: появилось видео
Во Львове задержали банду наркоторговцев: появилось видеоЗапад

Новости партнеров

Loading...