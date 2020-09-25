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В Коломые снова выросло число "жертв" местной столовой

25 сентября, 17:12

Руслан Ровик Руслан Ровик

Врачам пришлось госпитализировать 50 человек

В Ивано-Франковской области увеличилось число пострадавших от острой кишечной инфекции – помощь врачей понадобилась 124 людям, 50 из них были госпитализированы.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Как выяснилось, все пострадавшие были посетителями столовой "Леон". Сейчас сотрудники лабораторного центра исследуют образцы продуктов и воды. Ведутся противоэпидемические и профилактические мероприятия, а также эпидемиологическое расследование.

Ранее мы сообщали, что в Одессе в больницу госпитализировали двух человек с отравлением после банкета в одном из ресторанов. У пациентов предварительно диагностировали острый гастроэнтероколит. Они связывают свое заболевание с употреблением мидий и креветок в заведении.

Также напомним, во Львове 13 студентов Ставропигийского высшего профессионального училища отравились неизвестным веществом. Четверо пострадавших попали в реанимацию, трое – в терапевтическое отделение. Остальные пострадавшие проходили лечение амбулаторно.

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отравление Прикарпатье столовая Ивано-Франковская область коломыя отравились массовое отравление

Источник: Сегодня

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