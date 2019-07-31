Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,09
27,98

Массовое отравление в ресторане возле Львова: пострадали более десяти человек

Сегодня, 14:04

Все пациенты праздновали крестины и день рождения в заведении "Княжий двор"

/ Фото: knyazhyi-dvir

Массовое отравление в ресторане возле Львова: пострадали более десяти человек https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/1.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/1.jpg Запад Все пациенты праздновали крестины и день рождения в заведении "Княжий двор"

Во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу в период с 30 по 31 июля обратились 11 человек, в том числе один ребенок. Десять из них госпитализированы, один находится на амбулаторном лечении. Все пациенты праздновали день рождения и крестины в ресторане "Княжий двор". Заведение находится в селе Сокольники, что в 8 км от Львова.

"Общими симптомами всех заболевших являются жалобы на повышение температуры, слабость, тошноту, рвоту, диарею. Состояние пострадавших – средней степени тяжести. Известно, что 27-28 июля они были на банкетах в ресторанно-гостиничном комплексе "Княжий двор", что в Пустомытовском районе", – сообщают в ГУ "Львовский ОЛЦ МОЗ Украины".

Установлено, что из готовой ресторанной продукции заболевшие употребляли вареный язык, печеный картофель печеный, шашлык, борщ с мясными блинами, салат "Цезарь" и салат с языком (заправленные майонезом), мясную нарезку, белую и красную рыбу, жаренную рыбу, сыр с плесенью. Из изделий домашнего приготовления: бутерброды с красной икрой, выпечку с кремом, торт "Наполеон", дыню и арбуз, принесенные из дома.

В настоящее время продолжается эпидрасследование специалистами  Госпродпотребслужбы и ГУ "Львовский областной лабораторный центр МОЗ Украины", списки контактных заболевших уточняются.

Напомним, недавно в Луцке после посещения пиццерии "Феличита" в больницу попали 10 человек. Медики диагностировали пострадавшим острый гастроэнтероколит.

Напомним, недавно в Ровенской области зарегистрирована вспышка кишечной инфекции среди гостей рок-фестиваля "Тарас Бульба", который проходил в городе Дубно.

 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

ресторан Львов пострадавшие массовое отравление

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Зеленский внес изменения в службу в армии на случай войны
Зеленский внес изменения в службу в армии на случай войны
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Как бег влияет на мужское здоровье?
Как бег влияет на мужское здоровье?
Порошенко, Гройсман, Парубий: суд взялся за дело о запрете выезда
Порошенко, Гройсман, Парубий: суд взялся за дело о запрете выезда
Без химии: 10 народных средств от комаров
Без химии: 10 народных средств от комаров
10 профессий, которые станут престижными в 2025 году
10 профессий, которые станут престижными в 2025 году

Популярные статьи

Выборы Верховной Рады Украины 2019 онлайн: хроника от сайта
Выборы Верховной Рады Украины 2019 онлайн: хроника от сайта "Сегодня"Новости
Гибель ребенка на железной дороге: стали известны подробности расследования
Гибель ребенка на железной дороге: стали известны подробности расследованияЗапад
Немец убил украинскую заробитчанку: жуткие подробности трагедии
Немец убил украинскую заробитчанку: жуткие подробности трагедииЕвросоюз
Семья гастарбайтера из Прикарпатья, которого вывезли в лес умирать, получила помощь от поляков
Семья гастарбайтера из Прикарпатья, которого вывезли в лес умирать, получила помощь от поляковЗапад
Погода на воскресенье: в Украине ожидают жару до 33 градусов, а местами пройдут дожди
Погода на воскресенье: в Украине ожидают жару до 33 градусов, а местами пройдут дождиУкраина
Во Львовской области три человека отравились угарным газом
Во Львовской области три человека отравились угарным газомЗапад