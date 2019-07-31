Все пациенты праздновали крестины и день рождения в заведении "Княжий двор"

/ Фото: knyazhyi-dvir

Массовое отравление в ресторане возле Львова: пострадали более десяти человек https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/1.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/1.jpg 2019-07-31T14:04:43+03:00 Запад Все пациенты праздновали крестины и день рождения в заведении "Княжий двор"

Во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу в период с 30 по 31 июля обратились 11 человек, в том числе один ребенок. Десять из них госпитализированы, один находится на амбулаторном лечении. Все пациенты праздновали день рождения и крестины в ресторане "Княжий двор". Заведение находится в селе Сокольники, что в 8 км от Львова.

"Общими симптомами всех заболевших являются жалобы на повышение температуры, слабость, тошноту, рвоту, диарею. Состояние пострадавших – средней степени тяжести. Известно, что 27-28 июля они были на банкетах в ресторанно-гостиничном комплексе "Княжий двор", что в Пустомытовском районе", – сообщают в ГУ "Львовский ОЛЦ МОЗ Украины".

Установлено, что из готовой ресторанной продукции заболевшие употребляли вареный язык, печеный картофель печеный, шашлык, борщ с мясными блинами, салат "Цезарь" и салат с языком (заправленные майонезом), мясную нарезку, белую и красную рыбу, жаренную рыбу, сыр с плесенью. Из изделий домашнего приготовления: бутерброды с красной икрой, выпечку с кремом, торт "Наполеон", дыню и арбуз, принесенные из дома.

В настоящее время продолжается эпидрасследование специалистами Госпродпотребслужбы и ГУ "Львовский областной лабораторный центр МОЗ Украины", списки контактных заболевших уточняются.

Напомним, недавно в Луцке после посещения пиццерии "Феличита" в больницу попали 10 человек. Медики диагностировали пострадавшим острый гастроэнтероколит.

Напомним, недавно в Ровенской области зарегистрирована вспышка кишечной инфекции среди гостей рок-фестиваля "Тарас Бульба", который проходил в городе Дубно.

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