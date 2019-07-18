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Массовое отравление в Ровенской области: число пострадавших возросло до 64 человек

18 июля, 09:28

52 пострадавших до сих пор находятся в больницах

После празднования свадьбы в одном из кафе города Мизоч в Ровенской области отравились 64 человека, в том числе и 14 детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС. Ранее мы сообщали о 58 пострадавших

"В течение 15-17 июля в лечебные учреждения с признаками пищевого отравления госпитализированы 64 человека (из них 14 детей), находившихся на свадьбе в кафе "Гурман" в г. Мизоч Здолбуновского района", – говорится в сообщении.

Отметим, что на данный момент в лечебных учреждениях остаются 52 пострадавших. Из них – 13 детей.

"Вспышка инфекции произошла после празднования на прошлых выходных дней рождения и свадьбы в кафе "Гурман", что в поселке Мизоч. У всех заболевших  -  диарея, рвота, температура тела до 40 °С", – рассказали в ГУ "Ровенский областной лабораторный центр МОЗ Украины".

По факту нарушения санитарных правил и норм  в полиции начали досудебное расследование (часть 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины). Следователи Здолбуновского отделения полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершенному преступлению. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

Напомним, недавно в Луцке после посещения пиццерии "Феличита" в больницу попали 10 человек. Медики диагностировали пострадавшим острый гастроэнтероколит.

Ранее мы сообщали, что в Николаевской области, в загородном детском учреждении оздоровления и отдыха "Салют", что в селе Коблево, детей госпитализировали с подозрением на кишечную инфекцию. Всем стало плохо накануне – после обеда. Дети жаловались на несвежую пищу и грязь в столовой. В лагерь выехала Госпотребслужба.


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Тег дети, свадьба, отравление, кафе, госпитализация, пострадавшие, ровенская область

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