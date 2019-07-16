Массовое отравление в Ровенской области: почти полсотни людей попали в больницу
Вспышка инфекции произошла после празднования дней рождений и свадьбы в одном из кафе
С диагнозом "острый гастроэнтероколит" в Здолбуновскую центральную районную больницу, по состоянию на 16 июля,госпитализировали 47 человек, среди которых – девять несовершеннолетних. Об этом сообщают в полиции.
"Вспышка инфекции произошла после празднования на прошлых выходных дней рождения и свадьбы в кафе "Гурман", что в поселке Мизоч. У всех заболевших - диарея, рвота, температура тела до 40 °С", – добавляют в ГУ "Ровенский областной лабораторный центр МОЗ Украины".
По факту нарушения санитарных правил и норм в полиции начали досудебное расследование (часть 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины). Следователи Здолбуновского отделения полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершенному преступлению. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.
Состояние пациентов, подавляющее большинство из которых – жители Здолбуновского района, врачи оценивают как средней тяжести. Угрозы их жизни нет.
Напомним, недавно в Луцке после посещения пиццерии "Феличита" в больницу попали 10 человек. Медики диагностировали пострадавшим острый гастроэнтероколит.
Ранее мы сообщали, что в Николаевской области, в загородном детском учреждении оздоровления и отдыха "Салют", что в селе Коблево, детей госпитализировали с подозрением на кишечную инфекцию. Всем стало плохо накануне – после обеда. Дети жаловались на несвежую пищу и грязь в столовой. В лагерь выехала Госпотребслужба.
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