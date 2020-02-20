Массовое отравление в военном колледже: в больнице все еще находятся 25 детей

После отравления в столовой Тернопольского профессионального колледжа с усиленной военной подготовкой в Збараже в больнице все еще остаются 25 детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 20 февраля всего на лечении находится 25 человек", – говорится в сообщении.

Состояние больных детей медики оценивают как средней и легкой степеней тяжести. В самом колледже сейчас проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Ранее мы писали, что после трапезы в столовой Тернопольского профессионального колледжа в больницу попали 27 учеников. Все они жаловались на слабость и диарею. В некоторых школьников первые симптомы появились еще днем, а у остальных – уже под вечер. Возраст пострадавших – от 15 до 18 лет.

Кроме того, не так давно с диагнозом "пищевое отравление" в больницы попали 13 детей, которые приехали отдыхать на Прикарпатье из Киева: по данным Госпотребслужбы, утром накануне дети позавтракали в кафе, пообедали в частной усадьбе, уже к вечеру им стало плохо.

Впрочем, отравиться можно не только в гостях или заведениях питания, но и дома, пищей, которую вы сами приготовили. Причиной могут стать некачественные или испорченные продукты или блюда, которые готовили или хранили с нарушением санитарных норм. Что нужно и чего категорически нельзя делать при пищевом отравлении, нам рассказали эксперты.

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