Массовое отравление во Львове: число пострадавших возросло

Среди пострадавших – пять детей

Во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу и Новояворовскую центральную районную больницу после празднования свадьбы в одном из львовских ресторанов попали 47 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины. Ранее мы писали о 39 госпитализированных.

"По состоянию на 7 часов 12 июня госпитализированы 47 человек (из них 5 детей)", - говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что люди попали в больницу с предварительным диагнозом острая кишечная инфекции. Сейчас в ресторане, в котором отравились люди, проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Отметим, что первые пострадавшие обратились к врачам в воскресенье, 9 июня – на следующий день после празднования. Все госпитализированные жаловались на тошноту, рвоту, боль в животе, повышение температуры и диарею. Что стало причиной вспышки кишечных инфекций пока неизвестно.

Кроме того, ранее мы сообщали о массовом отравлении детей, которое произошло в детском оздоровительном лагере села Репужницы на Буковине.

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