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Массовое отравление во Львове: в больницы попали 18 человек

10 июня, 11:35

Среди госпитализированных оказалось трое детей

Фото: Pixabay

Во Львове на празднования свадьбы в одном из ресторанов города произошло массовое отравление – были госпитализированы 18 человек, в том числе трое детей.

Как сообщает издание Zaxid.net со ссылкой на данные главного эпидемиолога области Наталью Тимко, врачи поставили всем госпитализированным предварительный диагноз "острая кишечная инфекция".

Люди были доставлены во Львовскую областную инфекционную больницу. Также сообщается, что на свадьбе было около сотни гостей, поэтому количество пострадавших может возрасти. На данный момент к медикам обратились 20 человек, из них двое отказались от госпитализации.

Заместитель директора львовского лабораторного центра Олег Когут сообщил, что еще четыре человека, которые были на свадьбе, лечатся в больнице города Новояворовск.

Также стало известно, что первые пострадавшие обратились к врачам в воскресенье, 9 июня – на следующий день после празднования. Вначале их было шесть человек, а к утру 10 июня количество возросло до 18.

В больницу Новояворовска 9 июня госпитализировали одного ребенка, а 10 июня туда положили еще трех человек, которые были на свадьбе.

Все госпитализированы жаловались на тошноту, рвоту, боль в животе, повышение температуры и диарею. Что стало причиной вспышки кишечных инфекций пока неизвестно.

В настоящее время идет опрос больных, чтобы узнать, что они ели. Сотрудники лабораторного центра выясняют, все ли блюда готовились в ресторане или что-то приносили из дому. В ресторане отбирают пробы продуктов и воды.

Напомним, ранее мы сообщали о массовом отравлении детей, которое произошло в детском оздоровительном лагере села Репужницы на Буковине. Родители сообщили о симптомах отравления у 30 детей, а в полиции заявили, что в больнице с диагнозом "острый энтероколит" были доставлены пять человек.

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Тег ресторан, свадьба, Львов, отравление, массовое отравление

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