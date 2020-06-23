Массовые столкновения в Ровенской области: 15 задержанных, начальник полиции в больнице

В городе Березное Ровенской области 23 июня полиция задержала 15 человек, причастных к хулиганским действиям.

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Об этом сообщает полиция Ровенской области.

В этот день в городе проходили сразу несколько мероприятий. Сотрудники полиции обеспечивали охрану порядка. Так, митинг с участием ориентировочно 130 человек состоялся около 14 часов на площади Независимости районного центра. Также в городе состоялось открытие офиса одной из общественных организаций с участием народного депутата. Кроме того, в общественной приемной на улице Киевской осуществлял прием граждан еще один депутат Верховной рады.

По словам заместителя начальника ГУНП в Ровенской области начальника следственного управления Александра Панасюка, около 16 часов во время его отъезда участники акции начали догонять депутата. В это время сторонники нардепа стали на его защиту. Между оппонентами произошло столкновение, во время которого неизвестный бросил в толпу пиротехническое изделие.

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Когда начальник управления патрульной полиции Ровенской пытался отбить его ногой, чтобы не пострадали другие граждане, пиротехническое изделие взорвался. В результате этого главный патрульный полицейский получил ранения и был госпитализирован в больницу Ровно.

Также работники полиции применяли спецустройство для прекращения беспорядков. Отмечается, что в результате нескольких предупредительных выстрелов никто не пострадал.

Как отметил Александр Панасюк, работники полиции задержали 15 наиболее агрессивных участников и изъяли пять транспортных средств. Их доставили в местное отделение полиции для установления личных данных и предоставления объяснений.

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Представитель нардепа от партии "Слуга народа" Сергея Литвиненко, на которого напали активисты, также прокомментировали произошедшее, пишет Суспільне.

"Это была провокация местных радикалов. Когда после завершения приема он вышел к машине и спросил у людей, есть к нему вопросы – в нас полетели яйца. Потом, когда мы сели в машину, за нами начали бежать, бросать яйца, камни, бить по машине ногами. Как стекло выдержало – неизвестно. Были выстрелы", – рассказала Лариса Ткач.

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По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Также начато уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений работнику правоохранительного органа по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины.

Ранее в Киеве в присутствии правоохранителей было совершено нападение на депутата Киевсовета – его ударили кирпичом по голове.

Также в столице при странных обстоятельствах произошло нападение на заместителя главы КГГА, 35-летнего Владимира Слончака.

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