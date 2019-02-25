Медицинский скандал во Львовской области: семья винит врачей в смерти отца троих детей

Игорь заболел гриппом, на следующий день потерял сознание, и с лихорадкой его забрала скорая

Медицинский скандал во Львовской области: семья винит врачей в смерти отца троих детей 2019-02-25T23:45:00+02:00 Запад Игорь заболел гриппом, на следующий день потерял сознание, и с лихорадкой его забрала скорая

Во Львовской области родственники 46-летнего пациента обвиняют врачей в непрофессионализме, который привел к смерти близкого человека. Мужчину привезли на скорой в медучреждение, но там его состояние ухудшилось. В областной больнице уже спасти не смогли. Врачи районной бегут от камер корреспондентов "Сегодня". Но наша корреспондент Александра Стасишин узнала детали.

Портреты на столе, в углу букет цветов. Надежда все время плачет – не может смириться со смертью 46-летнего сына.

"Хотела подойти к нему и обнять, но думаю не буду добавлять сожаления. Он такой был сильный, я просто не знаю, как он не мог побороться с тем", – признается женщина.

Игорь заболел гриппом, – рассказывает вдова Наталья. На следующий день потерял сознание, и с лихорадкой его забрала скорая. В районной больнице лучше не стало. Молодая врач, говорит Наталья, не могла ни установить диагноз, ни назначить лечение.

"Слушала сердце, засекала на часах. Она бегала, консультировалась не знаю с кем, все время выходила. Она не могла установить – "я не знаю, это что-то похожее на воспаление". Она просто из интернета списала препараты – дексалгин и ношпу", – говорит вдова Наталья Бочковская.

Капельницы приписали следующий день. И мужчина сгорал на глазах. Родственники решили не терять времени и самостоятельно повезли во Львов.

"Давление 160 на 110 было, температура под сорок. Она мне дала рентгеновский снимок и кардиограмму и говорит - как он себя чувствует? – Ты меня спрашиваешь? Ну, я вам отдала его, в ваши руки, зная что вы врачи, вы дадите ему совет", – говорит вдова Наталья Бочковская.

Во Львове пациента направили в реанимацию, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. За три дня Игорь умер от двусторонней пневмонии. Почему не смогли спасти – объясняют львовские медики.

"Состояние больного оценено было как крайне тяжелое, обусловлено тяжелой дыхательной недостаточностью. Спасти его не удалось, так как состояние уже было крайне тяжелое", – объясняет заведующая отделением анестезиологии Львовской больницы скорой помощи Звездная Беда.

Медик районной больницы, которая должна спасти Игоря от гриппа, сегодня не на смене. Есть заведующая. Съемочной группе "Сегодня" не слишком рада.

"Комиссия будет разбираться. Выключите пожалуйста камеры", – просит заведующая терапевтическим отделением Мостисской районной больницы Галина Синишин.

Почти то же самое повторяет и главный врач.

"После заключения комиссии, члены комиссии общаются с лечащим врачом – все, до свидания", – говорит главный врач Мостисской районной больницы Богдан Пеленьо.

После огласки в соцсетях проверяет действия мостисских медиков областной департамент здравоохранения. Результаты специальная комиссия обещает обнародовать через неделю.

Наталья же говорит – отца трем детям уже не вернет, но надеется на справедливость: "Я хочу, чтобы эти люди не работали, не калечили людей".

Ранее мы писали, что во Львовской области будут судить медиков, виновных в смерти пациента. Врачи не смогли правильно диагностировать болезнь, в результате чего несовершеннолетний парень умер.

Ранее в Тернополе умер шестимесячный ребенок. Родные девочки предполагают, что причиной смерти могла стать комплексная прививка, которую сделали малышке. В тот день девочка выглядела абсолютно здоровой, но вскоре ее состояние резко ухудшилось.

Также мы писали, что в Украине нет четкого определения "врачебной ошибки", однако за ее совершение доктора несут ответственность как во всем мире. Часть ошибок не зависят от врача, например, если в стране низкий уровень развития медицины, медтехники и недостаточно изучена болезнь – в таких случаях доказать вину врача нельзя.

Тем временем медики Ровно спасли больную, вырезав фиброму в 30 килограммов. Такие образования доброкачественные и злокачественные встречаются крайне редко. Но опухоль настолько мешала женщине, что та не могла ходить и есть.

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