Медики Ивано-Франковска получили спецкостюмы от Фонда Рината Ахметова

Ивано-Франковская область – один из регионов, где количество подтвержденных случаев коронавируса – самое большое. С начала пандемии COVID-19 инфекцию диагностировали почти у 2400 пациентов, 45% из них выздоровели.

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"Сегодня" узнавали, что помогает преодолевать болезни и в каких условиях работают медики.

За считанные дни количество зараженных коронавирусной инфекцией в палатах центральной больницы Ивано-Франковска увеличилось почти втрое.

"Мы, пожалуй, одна из больниц, которая через себя пропустила самое большое количество пациентов с COVID-19", – говорит директор клинической больницы Ивано-Франковска Тарас Масляк.

Врачи убеждены: лишь соблюдение карантинных мероприятий позволит предотвратить распространение инфекции. А также уменьшить показатель госпитализации больных.

"В основном, люди сами должны отвечать за свое здоровье и думать – вышли ли в маске, в перчатках, обработали ли антисептиком руки", – считает заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии Владимир Вовчук.

И это при том, что при других болезнях, как говорится, не идут на карантин.

"Есть инсульты, инфаркты, поэтому вынуждены были открывать отдельные приемные для таких пациентов", – рассказывает Владимир Вовчук.

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Противостоять пандемии в Украине медикам помогает Фонд Рината Ахметова. Экспресс-тесты, средства защиты и современное медицинское оборудование уже передано государственным больницам. Тем, кто непосредственно работает с зараженными коронавирусом, Фонд дарит специальную одежду.

Костюмы – именные, сшитые по спецзаказу и индивидуальным меркам.

"Выглядит довольно хорошо. Учитывая то, что мы постоянно ходим в средствах индивидуальной защиты, наши костюмы изнашиваются, поэтому для нас это необходимо", – говорит врач-анестезиолог Иванна Дидык.

Неделей ранее, в рамках проекта "Борьба с COVID-19 в Украине", который является частью большой программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней", в центральную больницу Ивано-Франковска доставили аппарат искусственной вентиляции легких.

"За двое суток у нас поломалось четыре аппарата ИВЛ. Мы их интенсивно стали ремонтировать, и мы благодарны Фонду Рината Ахметова, который нам подарил аппарат ИВЛ, ставший очень полезным, он пригодится нам сейчас", – говорит директор клинической больницы Ивано-Франковска Тарас Масляк.

Фонд передает украинским медучреждениям в шести областях 32 аппарата ИВЛ. Это крупнейшая партия такого оборудования, которое поступило в страну с начала карантина.

"Фонд Рината Ахметова, почти как и медики, уже четвертый месяц стоит на страже и помогает нашим медицинским работникам в их работе по спасению жизней", – говорит советник ДТЭК Александр Воронкин.

Врачи говорят: с началом пандемии их жизнь коренным образом изменилась. Как и все, надеются как можно быстрее вернуться к нормальной жизни.

"Мечта одна – чтобы закончилось это все, чтобы перейти в нормальный режим работы, чтобы не просыпаться ночью и не думать, как там мои пациенты", – говорит заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии Владимир Вовчук.

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"Борьба с COVID-19 в Украине" – масштабный проект Фонда, призванный помочь стране спасать жизни людей. Он реализуется по программе "Ринат Ахметов – Спасение жизней". Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект "200 скорых для Украины". Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием. Среди машин – 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих скорых задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что Ринат Ахметов направил 300 млн грн на борьбу с коронавирусомв Украине, что является беспрецедентной помощью в масштабах страны.

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