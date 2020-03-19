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Медики львовской инфекционной больницы просят о помощи

19 марта, 21:11

Сергей Пономаренко

Медики просят помочь с лекарствами, продуктами и средствами защиты

Львовская областная инфекционная больница просит всех неравнодушных о помощи.

Об этом двое медиков написали пост в соцсети. Просят помочь с лекарствами, продуктами и средствами защиты. Помощь нужна на случай ухудшения ситуации с коронавирусом. В больнице объяснили: пока всем обеспечены, но, мол, надо делать запасы, поэтому и просят о помощи.

А представители власти обратились к бизнесменам с призывом сброситься деньгами на оборудование и средства индивидуального защиты для врачей.

Из областного бюджета на борьбу с коронавирусом выделили 72 млн. грн., и еще 37 млн. грн. – из бюджета Львова.

"На сегодняшний день все мероприятия, которые у нас выполняются – это меры мобилизации, меры подготовки. Чтобы мы понимали, куда обращаться и в тот момент, когда будут пиковые поступления пациентов, чтобы у нас не было паники", – говорит и.о. директора департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Андрей Васько.

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Во Львовской области врачи проверяют на инфицирование коронавирусом 26 человек – их анализы отправили в Киев и сейчас ожидают результатов.

Коронавирусная инфекция, масштабы распространения которой Всемирная организация здравоохранения уже назвала пандемией, продолжает распространяться по миру. В частности, в Италии от коронавируса умерло уже больше людей, чем в Китае.

По состоянию на утро 19 марта в Украине зафиксировано 16 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. 10 случаев коронавируса подтверждены в Черновицкой области, один – в Житомирской, 2 – в Киевской, 1 – в Донецкой областях и 2 – в Киеве.

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Львов больницы карантин врачи коронавирус Львовска область

Источник: Сегодня

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