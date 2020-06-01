Медики Ровенской области получили от Фонда Рината Ахметова транспорт для спасения новорожденных

С экстремально маленьким весом в Украине ежегодно рождаются тысячи детей. Они не могут самостоятельно дышать и глотать, имеют проблемы со зрением, а первые месяцы жизни проводят в реанимации.

Чтобы спасти такого новорожденного, его надо срочно доставить к специалистам. Для этого и детям, и медикам необходимые надлежащие условия в машинах скорой помощи. "Сегодня" узнали, как спасают новорожденных в Ровенской области.

В первые минуты жизни их легкие еще не раскрыты, и они уязвимы к любым инфекциям. Тем более, если ребенок родился недоношенным. Что делать медикам, если кроху размером с ладонь надо везти за сотни километров в другую больницу?

"Мы транспортируем детей в Киев – а это три, три с половиной часа транспортировки новорожденного ребенка. У нас тесное сотрудничество, например, с институтом сердца", – рассказывает заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных Михаил Кулик.

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Во время транcпортирования надо обязательно обеспечить ребенка кислородом. Без аппарата искусственной вентиляции легких он просто не выживет. В неонатальной машине такая есть.

"Есть несколько режимов вентиляции – и принудительная, и поддерживающая. И мы можем использовать не только кислород, но и кислородно-воздушную смесь", – объясняет Михаил Кулик.

Михаил Кулик показывает, что именно позволяет вовремя и быстро оказать помощь младенцу. Скажем, существует термин – тепловая цепочка. Это надлежащая температура для перевозки ребенка в любое время года.

"Мы можем вынуть эту каталку. Заехать в любой роддом, назад завезти ее в машину и транспортировать ее. Удобно для ребенка, удобно для персонала", – показывает заведующий.

Такой неонатальной скорой медики не видели в Киеве за все время работы. И сравнивают с предыдущей машиной.

"То – "Запорожец", а это – "Мерседес". Такая скорая очень нужна, потому что так работает весь мир с новорожденными детьми", – объясняет заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных Михаил Кулик.

"Просто класс! Все удобно, все под рукой! Комфортно, безопасно", – делиться впечатлениями старшая медсестра отделения анестезиологии и интенсивной терапии реанимации новорожденных Ирина Ганская.

Современную машину медикам города Ровно предоставил Фонд Рината Ахметова. В прошлом году был реализован проект "200 скорых для Украины". Инициатива исходила от Президента Владимира Зеленского, ее лично поддержал Ринат Ахметов.

"Спасибо, спасибо, еще раз благодарим! Это качество оказания помощи новорожденным детям. От нее зависит выживаемость и показатели младенческой смертности", – говорит заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных Михаил Кулик.

"Очень приятно! Спасибо большое! Во всем мире, в странах, где я побывал, благотворительность и меценатство очень развито. И я благодарю Рината Ахметова, спасибо его Фонду за такой автомобиль", – говорит главный врач Ровенской областной детской больницы Виталий Бойко.

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Еженедельно медики осуществляют до восьми выездов в отдаленные районы в Ровенской области именно по вызовам по поводу сложных случаев. Отныне ехать – спокойнее, ведь всем необходимым теперь обеспечены и врачи, и пациенты.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как медики в разных регионах Украины получают от Фонда Рината Ахметова тесты на COVID-19.

Также мы сообщали, что Ринат Ахметов направил 300 млн грн на борьбу с коронавирусом в Украине,что является беспрецедентной помощью в масштабах страны.

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