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"Медиков везут на работу": в Сети появились фото забитых маршруток во Львове

18 марта, 11:43

Тина Наринецкая

Транспорта для подвоза людей, по словам местных, очень мало

Во Львове, несмотря на то, что в городе с подозрением на коронавирус госпитализировали 24 человека, не особо придерживаются карантина. Фото забитой маршрутки для подвоза горожан на работу опубликовала местная жительница.

"Шоу, которое называется карантин. Все маршрутки забиты. Не успела сфотографировать предыдущую. Везут работников медицинской, продуктовой сферы и заправок на работу", – подписала снимки женщина.

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Она отметила, что транспорта для подвоза людей на работу в городе мало и при этом во Львове показательно моют тротуары.

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Ранее мы писали, что во Львове в связи с распространением коронавируса швейные предприятия перепрофилируют для пошива костюмов биозащиты. Об этом рассказала заместитель городского головы по гуманитарным вопросам Галина Сличная.

Также сообщалось, что Львовская областная государственная администрация приняла решение ужесточить карантинные мероприятия на территории региона.

Кроме того, новости "Сегодня" рассказывали, какие города в Украине уже закрылись на карантин.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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