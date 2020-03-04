Меняю маску на гараж: что происходит в Черновцах из-за коронавируса

В Черновцах, где ранее был подтвержден случай заражения коронавирусом, люди раскупили в аптеках все медицинские маски, и городская власть не имеет возможности обеспечить ими местных жителей.
Об этом в своем Facebook сообщил мэр города Алексей Каспрук.
"Самая большая проблема – что наиболее популярные средства – маски, биохалаты, электронные термометры – они разобраны, раскуплены и остались в небольших количествах", – признал градоначальник.
Каспрук добавил, что "маску должен носить больной, врач, который с больным контактирует, и желательно носить маски тем пациентам, которые посещают учреждения здравоохранения".
"Надевать всем маски повально причины нет, и, реально говоря – возможности не имеем всех обеспечить", – заявил он.
Также мэр города сообщил, что в Черновцах пока не планируют вводить чрезвычайное положение.
"Ситуация на контроле и в областной государственной администрации, и в городском совете, мы ежедневно по несколько раз будем проводить плановые совещания и пока оснований вводить чрезвычайное положение нет, хотя по закону мы могли бы это сделать..." - сказал он.
В свою очередь, некоторые местные жители с юмором отнеслись к возникшему ажиотажу в аптеках, и в шутку предложили обменять медицинские маски на автомобиль.
Ранее мы сообщали о том, что в обсервации оказалась и жена заболевшего – ее госпитализировали после протестов соседей.
Кроме того, пограничников, которыепроверяли на границе инфицированного мужчину, отправили на обсервацию.
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