Мэр города в Ивано-Франковской области умер от COVID-19

Его не стало вечером накануне Рождества

Мэр города Долина Калушского района Ивано-Франковской области Владимир Гаразд скончался после продолжительной болезни.

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"С глубокой скорбью сообщаем, что в тихий час Сочельника, 6 января 2021 года Божьего, скончался многолетний мэр города Долины Владимир Гаразд", – говорится в сообщении пресс-службы Долинского горсовета.

Отмечается, что он долго и мужественно боролся с болезнью.

Известно, что 18 декабря у Владимира Гаразда, был диагностирован COVID-19, с 25 декабря он находился в реанимации.

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Отметим, Владимир Гаразд – украинский общественно-политический деятель, в 2006-2020 годах был городским головой Долины, Ивано-Франковская область, с 2007 по 2019 год – президент ассоциации Энергоэффективные города Украины.

Ранее мы сообщали, что в декабре скончался мэр Харькова Геннадий Кернес из-за осложнений коронавирусной болезни.

Также напомним, новоизбранный мэр Конотопа умер от коронавируса. Накануне политик сообщал о стабилизации состояния здоровья.

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