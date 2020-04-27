Мэр Ивано-Франковска, который просил Зеленского ввести ЧП, теперь просит ослабить карантин

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал правительство и президента пересмотреть условия карантина и позволить работать малому и среднему бизнесу.

Об этом градоначальник заявил в своем видеообращении на Facebook.

"Обращаюсь к правительству и президенту – время пересмотреть требования и позволить ряду бизнеса работать и в городе Франковске, и в Украине, поскольку от этого зависит жизнедеятельность страны и города", – подчеркнул он.

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Марцинкив заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом "хорошая", и потому постановление Кабмина о карантине надо пересматривать.

В частности, по его мнению, стоит позволить работать "продуктовым рынкам, магазинчикам, то есть малому и среднему бизнесу".

Отметим, что по состоянию на 27 апреля в Ивано-Франковской области лабораторно подтвержден 761 случай заболевания COVID-19, из них 47 – закончились летальным исходом. За последние сутки в области подтвердили 30 случаев.

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Стоит добавить, что 20 апреля Марцинкив обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом ввести чрезвычайное положение по всей Украине.

Напомним, ранее в интервью сайту "Сегодня" врач-инфекционист, доктор медицинских наук, Николай Чемич рассказал, как долго в Украине будет продолжаться эпидемия и как будем выходить из карантина,

Смотрите полное видео интервью:

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