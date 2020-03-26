Мэр Ивано-Франковска рассказал, когда ждать пика коронавируса в Украине

Украинские медики предупредили, что страна в настоящее время находится на начальном этапе эпидемии коронавируса, а ее пик они ожидают во время пасхальных праздников, к 19 апреля.

Об этом в своем видеообращении рассказал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив после совещания с участием главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

"Было селекторное совещание у премьер-министра, также участвовал Ляшко, главный санитарный врач. В ближайшее время ожидается, что число заболевших увеличится в разы. … На самом деле, пик заболеваемости я предполагаю ближе к Пасхе, то есть между 10 и 20 апреля", - предупредил он.

Градоначальник отметил также, что врачи ожидают серьезного увеличения числа заболевших.

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"Мы понимаем, что мы сейчас находимся в самом начале эпидемии, и число заболевших увеличится в разы", - заявил мэр города.

Он сообщил, что задавал вопросы относительно протоколов лечения людей с COVID-19, чтобы обеспечить безопасность медиков, но ответов от Минздрава так и не получил.

"Сегодня на совещании сказали, что легкие формы коронавируса, должны люди находиться в самоизоляции. Потому что люди с тяжелыми случаями, с пневмониями, они должны быть изолированы", - добавил Марцинкив.

Также чиновник добавил, что медики получили возможность проводить экспресс-тесты на наличие инфекции, а также готовится к запуску лаборатория для проверки на коронавирус.

"Утром мы получили довольно большое число экспресс-тестов, и китайского производителя, и американского, и нашего, потому имеем возможность тестировать. И, к сожалению, уже имеем по двум больницам предварительно позитивные выводы. Но экспресс-тесты – это не окончательно, окончательно – это ПЦР-система, которая с завтрашнего утра заработает в нашей области", – отметил он.

Напомним, ранее министр здравоохранения Илья Емец заявил, что в Украине начинается второй этап борьбы с коронавирусом, который заключается в противостоянии COVID-19 не только предупредительными мерами, но и непосредственно лечением болезни.

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