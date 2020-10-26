Мэр Тернополя Надал побеждает в первом туре – опрос

На выборах в городской совет лидирует ВО "Свобода"

В Тернополе на местных выборах нынешний мэр города Сергей Надал может со значительным отрывом одержать победу уже в первом туре.

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Об этом свидетельствую данные опроса проведенного местным изданием "20 минут".

Согласно опросу избирателей, проведенному на восьми участках города, за Надала проголосовали 72,3% избирателей, на втором месте кандидат от "Силы людей" Иван Сороколит (7,23%), на третьем – Виктор Овчарук от "Европейской солидарности" (6,73%).

Что касается выборов в городской совет, то, если верить результатам местного экзитпола, туда проходят:

ВО "Свобода" (43,7%),

"Европейская солидарность" (22,44%),

"Слуга народа" (5,73%),

"Порядок, ответственность, справедливость" (5,24%).

Есть шанс попасть в горсовет у "Силы людей" (4,99%) и "Голоса" (4,25%).

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Издание сообщает, что опрос был анонимным, его погрешность составляет 5%.

Напомним, по итогам голосования за мэра Славянска больше всего голосов набрал Вадим Лях – 34,8%. Скандально известная Неля Штепа отстала от него почти на 12 процентов и набрала 23,1%.

Мы также сообщали, какие партии прошли в городские советы в Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепре, Кривом Роге, Виннице, Николаеве, Мариуполе, Черкассах, Черновцах и Ужгороде.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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