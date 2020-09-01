Мэр Тернополя заразился коронавирусом: что известно о его состоянии

Мэр Тернополя Сергей Надал, который ранее выступал против отнесения города к "красной зоне", заразился коронавирусом.

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Очередной рутинный тест на COVID-19, который регулярно сдает Надал в связи со спецификой работы, показал позитивный результат.

"Плохо, что призвал беречься, а сам не уберегся. Чувствую некоторые симптомы, в частности – неприятная боль в горле. Если бы не тест, в другой ситуации даже бы не обратил на это внимание. Общее состояние нормальное. Нахожусь в постоянном контакте со специалистами, сообщил своему семейному врачу. Перехожу на самоизоляцию и режим работы из дома. Потребности в госпитализации нет", – написал мэр Тернополя на своей странице в Facebook.

Кроме городского головы, никто из сотрудников Тернопольского горсовета не заболел. Нет больных и среди руководства коммунальных учреждений, с которыми встречался мэр.

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Ранее мы сообщали, что глава Минздрава Максим Степанов прокомментировал "бунт" Луцка и Тернополя против карантина.

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Кроме того, смотрите видеообращение мэра Тернополя Сергея Надала:

Видео: Сергей Надал, Facebook

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