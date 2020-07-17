Мэр Черновцов отстранен от должности Верховным Судом

Верховный Суд Украины отстранил Алексея Каспрука от должности мэра Черновцов.

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Своим решением судьи отменили постановление Седьмого апелляционного административного суда о досрочном прекращении полномочий Каспрука и отправили дело на повторное рассмотрение, сообщил сам градоначальник.

Решение об отстранении мэра будет действовать на протяжении нового рассмотрения этого дела судом первой инстанции – Черновицким окружным административным судом.

"Дело отправлено повторно на рассмотрение судом первой инстанции. Пока суд будет рассматривать это дело, будет действовать решение Черновицкого городского совета о моем досрочном прекращении полномочий", - сказал Каспрук.

Напомним, 26 июля 2018 года Черновицкий городской совет 29 голосами депутатов путем тайного голосования досрочно прекратил полномочия городского головы Алексея Каспрука. После этого полномочия градоначальника на протяжении девяти месяцев исполнял секретарь горсовета и политический оппонент Каспрука Василий Продан.

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В апреле 2019 года Черновицкий окружной административный суд признал незаконным решение об отставке Каспрука, после чего он был восстановлен в должности. Позже секретарь горсовета Продан подал апелляционное заявление на решение суда первой инстанции, в которой просил суд полностью отменить действие постановления.

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Также апелляцию подал и Каспрук, который не согласился с пунктом судебного решения, в котором было указано, что Продан во время голосования за отставку городского головы не имел конфликта интересов.

12 ноября 2019 года в Виннице Cедьмой апелляционный административный суд подтвердил решение первой инстанции о незаконности решения Черновицкого городского совета о досрочном прекращении полномочий Каспрука.

Напомним, ранее стало известно об отставке представителя правительства в Верховной Раде Елены Шуляк. Также заявление об уходе с должности подал руководитель аппарата Верховной Рады Вячеслав Штучный.

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