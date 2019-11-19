Мэру Дрогобыча объявили подозрение в избиении человека

Инцидент произошел еще в том году

/ Фото: Facebook

Во Львовской области прокуратура сообщила о подозрении мэру Дрогобыча Тарасу Кучме за избиение человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры на странице в Facebook.

Речь идет об инциденте, который произошел 4 июня 2018 в помещении сессионного зала Дрогобычского городского совета во время совещания.

"В тот день между главой города и одним из присутствующих активных граждан возник спор, во время которого мэр нанес указанному лицу несколько ударов кулаками по телу, причинив незначительные травмы", – говорится в сообщении ведомства.

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Как стало известно, к мэру города пришла община с вопросом о незаконной свалке на одном из коммунальных предприятий города. Во время встречи один из мужчин, не выдержав равнодушия мэра, назвал его вором и бандитом. В ответ Тарас Кучма ударил его.

Действия чиновника квалифицировали по ч. 1 ст. 125 УК Украины – легкие телесные повреждения.

Позже мэр Дрогобыча Львовской области Тарас Кучма признал, что не имел права применять физическую силу против местного жителя во время встречи с общиной.

Напомним, в Смеле Черкасской области две чиновницы подрались прямо в помещении горисполкома. Видео зафиксировали камеры наблюдения. Как выяснилось, конфликт произошел из-за документов.

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