Месть "евробляхам": дорогу к таможне во Львовской области перекрыли водители фур

Вчера, 15:03

Все сделано для того, чтобы владельцы машин на иностранной регистрации не смогли добраться до границы и блокировать работу таможни


Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Во Львовской области водители фур заблокировали дорогу на пропускном пункте "Рава-Руська", что на границе с Польшей. Об этом сообщает в Facebook депутат ЛГС Юрий Зинкевич.

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"Как стало известно, водители фур перекрывают путь тем, кто планирует на границе блокировать таможню", – сказано в сообщении.

В то же время в соцсетях уже начали шутить на эту тему, мол, какая веселая у нас страна.

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Напомним, 25 ноября вступили в силу законы о растаможивании автомобилей на еврономерах. Теперь украинцы при их ввозе должны уплатить таможенные платежи или внести залог.

В результате недовольные водители автомобилей на европейской регистрации в знак протеста против новых законов о штрафах и растаможке автомобилей с еврономерами начали блокировать КПП на границе. 

Кроме этого, автодороги были заблокированы в 46 городах страны, а на границе с Беларусью владельцы машин с литовскими номерами заблокировали пограничный переход "Новая Гута – Новые Яриловичи". 

Ранее мы писали, ссылаясь на мнение авторитетного эксперта,  почему митинги "евробляхеров" не имеют смысла.
Львов, водители, таможни, евробляхи

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Источник:

"Сегодня"

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