Месть "евробляхам": дорогу к таможне во Львовской области перекрыли водители фур

Все сделано для того, чтобы владельцы машин на иностранной регистрации не смогли добраться до границы и блокировать работу таможни

Во Львовской области водители фур заблокировали дорогу на пропускном пункте "Рава-Руська", что на границе с Польшей. Об этом сообщает в Facebook депутат ЛГС Юрий Зинкевич.



"Как стало известно, водители фур перекрывают путь тем, кто планирует на границе блокировать таможню", – сказано в сообщении.

В то же время в соцсетях уже начали шутить на эту тему, мол, какая веселая у нас страна.

Напомним, 25 ноября вступили в силу законы о растаможивании автомобилей на еврономерах. Теперь украинцы при их ввозе должны уплатить таможенные платежи или внести залог.

В результате недовольные водители автомобилей на европейской регистрации в знак протеста против новых законов о штрафах и растаможке автомобилей с еврономерами начали блокировать КПП на границе.

Кроме этого, автодороги были заблокированы в 46 городах страны, а на границе с Беларусью владельцы машин с литовскими номерами заблокировали пограничный переход "Новая Гута – Новые Яриловичи".

Ранее мы писали, ссылаясь на мнение авторитетного эксперта, почему митинги "евробляхеров" не имеют смысла.





