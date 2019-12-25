Метели и гололед: в Украине резко ухудшилась погода

В Карпатах может нарушиться и оборваться движение транспорта на дорогах

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Рождество принесет в западные области Украины осложнение погодных условий, в связи с чем на Закарпатье, а также во Львовской и Ивано-Франковской областях ограничили движение на ряде автотрасс.

В частности, как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным событиям, 25 декабря в этом регионе страны ожидаются значительные дожди.

Погода ухудшится и в Карпатах, где прогнозируют сильный мокрый снег, метели, налипание мокрого снега и гололед на дорогах. Отдельные порывы ветра в горах будут достигать 15-20 м/с, а на высокогорье даже 25-28 м/с.

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"Погодные условия могут привести к нарушению и местами прекращению движения транспорта на дорогах Карпатского региона", – предупредили в ГСЧС.

Напомним, что по прогнозу синоптика Наталии Диденко, в ближайшие дни в Украине везде ожидаются дожди, местами снег, а температура воздуха будет понижаться и дойдет до мороза.

Отметим, что до прихода в Украину дождей в последние пару недель отмечалась необычно теплая как для декабря погода. Погодная аномалия в Украине взбудоражила даже ученых – в разгар зимы в стране проснулись комары с осами и зацвели подснежники.

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