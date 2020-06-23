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Минздрав может вернуть жесткий карантин в трех областях

23 июня, 22:56

Елена Вус Елена Вус

По словам Ляшко наиболее критическая ситуация сложилась в западных регионах

Из-за роста заболеваемости коронавирусом COVID-19 в трех областях Минздрав рассматривает возможность ужесточения ограничительных мер. В частности в Закарпатской, Львовской, Волынской областях.

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Об этом во вторник, 23 июня, сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге.

"Наиболее критическая ситуация относительно возможности внедрения более жестких ограничений у нас в западных регионах. В частности в Закарпатской, Львовской, Волынской областях", – отметил он.

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В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что тотальный карантин опаснее самого коронавируса. Он напомнил, что уже неделю эпидемия показывает рост заболеваемости, и для того, чтобы сейчас не получить такую волну коронавируса, как в Испании или Италии, необходимо принимать меры. Чтобы не допустить еще большего распространения эпидемии, чтобы спасти жизни украинцев, правительство вынуждено было пойти на более жесткие меры – штрафовать граждан и бизнес за несоблюдение карантина.

Как известно, в Украине продолжает расти число зараженных коронавирусной инфекцией. Только за прошлые сутки, 22 июня, в стране зафиксировали 833 новых случая COVID-19. Новый рекорд по инфицированным во Львовской области (+240). Еще 103 больных обнаружили на Закарпатье, накануне в регионе отменили ослабление карантина. На третьем месте Ровенская область (+75).

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