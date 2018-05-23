Мишки от скуки устроили драку, не выходя из бассейна: видео

По мнению специалистов, через игры они учатся выживать в дикой природе

В сети появилось новое видео из Центра реабилитации диких животных Галицкого НПП ("Eco-Halych: Wildlife Rehab – Реабілітація дикої природи"), что на Прикарпатье. В этот раз в небольшом ролике показано, как медведи купаются в бассейне и, то ли от скуки, то ли от излишества энергии, начинают между собой "детскую" драку.

"В дикой природе медведи любят проводить время вблизи воды из-за рациона питания. Игра для младших – это не только развлечение, но и подготовка к борьбе за место "под солнцем", – пишут в Facebook работники центра.

А может это у мишек такой вид аква-аэробики. В любом случае, выглядит все это очень умилительно.

Напомним, недавно в сети появилось видео, как медведей спасают от жары. Чтобы мишки чувствовали себя бодрее, их обливают холодным душем. Также работник центра устроили генеральную уборку в тамошнем бассейне и скоро мишки, растолстевшие за зиму, смогут "корректировать фигуру" с помощью водных процедур.

Ранее на Прикарпатье разыскивали "опасного преступника" – бурого лесного медведя, который взял себе за моду заходить на территорию лесничеств, опрокидывать ульи и воровать оттуда мед и воск.

Также мы писали, что бурые медведи на Прикарпатье всю зиму бодрствовали, вместо того, чтобы уложиться в долгую зимнюю спячку. Еще они, словно дети, радовались первому снегу.

Кроме этого, в сети появилось видео, как косолапый "циркач" самостоятельно взбирается на гамак и даже пробует его раскачать.