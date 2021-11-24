Митинг антиваксеров не помог. Суд принял решение по делу Остапа Стахива

Лидер антивакцинаторов с пятницы объявил голодовку из-за нарушения его прав

Суд рассмотрел дело антивакцинатора Остапа Стахива / Фото: Коллаж: Сегодня

Львовский апелляционный суд оставил прежнее решение Галицкого районного суда относительно меры пресечения для антивакцинатора Остапа Стахива. Решение апелляционного суда обжалованию не подлежит.

Об этом сообщает Суспільне Львів.

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Так, мера пресечения для Остапа Стахива не изменилась – это содержание под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 998 тысяч 800 гривен.

По словам Стахива, с пятницы он объявил голодовку из-за нарушения его прав, давления на него и ненадлежащих условий содержания в СИЗО.

Митинг не помог

18 ноября во Львове проходило заседание суда по избиранию меры пресечения лидеру антивакцинаторов Остапу Стахиву. Возле здания суда собралось много людей.

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Под суд приехал полицейский микроавтобус и люди начали скандировать "Свободу Остапу!", предполагая, что активист находился внутри автомобиля.

Кроме того, в нескольких десятках метров собралась группа националистов, которые выступали за задержание и осуждение Стахива.

Что известно о лидере антиваксеров Стахиве?

35-летний Остап Стахив – известный во Львове провокатор, глава маловлиятельной ОО "Идея нации". Его часто обвиняли в организации заказных акций и расследований, из-за чего несколько раз бросали в мусорный бак и обливали зеленкой.

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В 2015 году был кандидатом в мэры Винников от Украинской республиканской партии, но не прошел. В 2019 году баллотировался во Львове в Верховную Раду, публикуя фейковую социологию о поддержке более 18%, но в итоге набрал 1,2% голосов избирателей. Во время местных выборов во Львове в прошлом году он заявлял, что будет участвовать в выборах мэра Львова, но тоже не прошел.

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