Модная контрабанда: украинец вез из Турции брендовую одежду на 100 тысяч грн

Таможенники заметили, что мужчина слишком нервничает – и попросили открыть чемоданы

Брендовую одежду на 100 000 гривен пытался незаконно провезти из Турции в Украину житель Закарпатья. "Сегодня" узнали, как попался?

Вечерним рейсом из Стамбула 44-летний украинец прилетел во Львовский аэропорт имени короля Даниила. Чемоданов имел несколько, но заверил – это личные вещи, ничего ценного не везет. Для таможенного контроля выбрал "зеленый коридор". Таможенники заметили, что мужчина слишком нервничает – и попросили открыть чемоданы.

"Всего была выявлена 61 единица товаров легкой промышленности – 29 брюк, 25 футболок и 5 шорт известных брендов – Гуччи, Армани, Кристиан Диор. Ничего не объяснял, в процессе осмотра признал, что товары являются его собственностью", – говорит заместитель начальника управления противодействия таможенных правонарушений Львовской таможни ГФС Виталий Глухой.

Весь незадекларированный товар на общую сумму 100 000 гривен сразу конфисковали. А мужчина будет отвечать перед судом.

Ранее мы писали, что под Одессой перехватили контрабанду сигарет из Швейцарии. Стоимость контрабандного товара оценили в 22 миллиона гривен.

А на границе Украины с Молдовой задержаны контрабандные картины.

Напомним, Одесская таможня обзавелась своеобразным музеем контрабанды. Цель экспозиции, которая, состоит из реальных предметов, изъятых у контрабандистов, не просто показать, какие уловки используют злоумышленники, но и научить молодых специалистов их выявлять.

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