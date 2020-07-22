"Мог привезти оружие из АТО": появились новые подробности о сообщнике "луцкого террориста"

Задержанный в Харькове вероятный сообщник "луцкого террориста" был волонтером и мог привезти оружие из АТО. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Чиж. Отмечается, что в ходе обыска у него дома нашли оружие и боеприпасы.

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"Гражданин в 2014-2015 годах занимался волонтерством в зоне АТО, и оттуда привез оружие. Следствием выдвинут ряд версий о поступлении оружия, хранении оружия и причастности данного лица к другим преступлениям как на территории Харьковской области, так и на территории Украины", – сказал Чиж журналистам в среду 22 июля.

По его словам, правоохранители рассматривают версию, что канал поступления оружия – это или посылка, или самопривоз, или кто-то привез. Отмечается, что задержанный сообщил правоохранителям, что хранил оружие для самозащиты.

Чиж также отметил, что часть, найденного у задержанного дома, оружия (в том числе охотничье ружье) была зарегистрирована, а часть – нет.

Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. Ему готовится подозрение по статье "незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами".

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Отмечается, что найденное у него дома оружие и боеприпасы (3 пистолета, 6 гранат, 67 патронов калибра 7.62, 33 патрона калибра 7.65, 122 патрона калибра 12/70, ружье Cobalt) изъяли и направили на экспертизу.

Напомним, утром, 21 июля, Максим Кривош, которого уже прозвали "луцким террористом", захватил в Луцке рейсовый автобус с 13 пассажирами. Полиция на протяжении дня вела переговоры с ним, подключился даже президент Украины, после чего злоумышленник сам сдался. Из заложников никто не пострадал. По данному факту полиция и Служба безопасности Украины открыли четыре уголовных производства.

Также мы сообщали, что Максим Кривош уже находился под наблюдением правоохранителей.

Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке

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