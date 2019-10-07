"Мокрая" контрабанда на Закарпатье: водолазы пытались доставить в Румынию сигареты

У молодых парней изъяли более девяти тысяч пачек табачных изделий

На Закарпатье во время патрулирования местности возле реки Тиса, по которой проходит граница с Румынией, пограничники задержали контрабандистов в водолазных костюмах.

"Когда пограничники заметили злоумышленников, и те поняли, что их разоблачили, то сразу бросили свою ношу и попытались скрыться. Но военнослужащим удалось задержать двух правонарушителей. Ими оказались жители поселка Деловое 19-ти и 17-ти лет и одеты они были в гидрокостюмы", – сообщает Госпогранслужба.

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Молодые люди планировали переместить в Румынию 10 пакетов, в которых находилось более 9 тыс. пачек сигарет.

Для выяснения всех обстоятельств правонарушителей доставили в пограничное подразделение.

Правовую оценку их действиям определит суд.

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Напомним, недавно в Мукачево Закарпатской области изъяли крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины . Стоимость найденного товара составляет 70 млн грн. Кроме этого, выявлено 13 грузовых автомобилей, которые перемещали подакцизную продукцию.

А в Черновицкой области на границе с Румынией пограничники обнаружили табачную контрабанду стоимостью более 6 млн гривен – одну из крупнейших за последние пять лет.

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