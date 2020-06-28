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Молдова отправила гуманитарную помощь на затопленную Буковину: что передали (фото)

28 июня, 10:44

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Главный спасатель Молдовы лично сопровождал груз

Молдова передала гуманитарный груз Буковине для ликвидации последствий непогоды в регионе. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

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"Молдова передала Буковине, пострадавшей от наводнения, гуманитарный груз. Это бензопилы, генераторы, мотопомпы, мешки для укрепления берегов и другое оборудование, которое поможет бороться с последствиями непогоды в регионе", – говорится в сообщении.

Общая стоимость предоставленного оборудования составила 40 тысяч евро.

Также на странице отметили, что груз лично сопровождал главный спасатель Молдовы – начальник Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Молдова генерал Михаил Харабаджиу.

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Напомним, ранее мы сообщали, что Соединенные Штаты Америки выделят Украине 100 тысяч долларов для ликвидации последствий наводнений.

Кроме того, с последствиями наводнения на западной Украине поможет справиться и Европейский Союз – Брюссель активировал Механизм гражданской защиты. Швеция уже отреагировала и предложила в помощь технических экспертов, отправив 1,2 км барьеров от наводнения и 250 шлангов.

Как известно, предварительная стоимость инфраструктурных убытков от паводков на Закарпатье составляет 125 млн гривен.

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Молдова наводнение буковина гуманитарная помощь

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