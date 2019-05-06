Морпех из Львовской области умер в больнице Днепра
24-летний Иван Сакаль получил тяжелое ранение в голову
В больнице Днепра сегодня умер 24-летний морской пехотинец Иван Сакаль – уроженец села Завадивка Турковского Львовской области.
Как сообщает главный врач Днепровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко, 1 мая Иван получил тяжелое пулевое ранение в районе Новотроицкого. Пуля попала в районе правой скулы, вышла через зону левой лопатки, повредив все жизненно важные органы.
Ранее мы писали, что в Днепровском военном госпитале от полученных ранений во время обстрела в районе населенного пункта Зайцево Донецкой области умер Юрий Довганык. Недавно ему исполнилось 47 лет.
Также сообщалось, что во Львовском госпитале скончался боец 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Сергей Горбач. У бойца врачи обнаружили инсульт, он долгое время был в реанимации.
Еще мы писали, что в селе Бортники Львовской области хоронили погибшего на Донбассе бойца ВСУ Владимира Князева. Ему было всего 18 лет. Тело парня жители области встречали на коленях.
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