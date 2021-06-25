Мощная буря добралась до Ровно. Дороги залило, ветер валит деревья и электроопоры – видео (обновлено)

После сильной бури во Львове непогода добралась до Ровно. Мощный ветер и дождь начались около 19:00. За час на улицах оказались поваленные деревья и электроопоры, некоторые улицы заблокированы.
Очевидцы публикуют фото и видео бури в соцсетях.
На улице Мицкевича дерево завалилось на дорогу. Его оттягивали очевидцы. А в центре города агитационные палатки ветер перекинул прямо на проезжую часть с оживленным движением.
В Юбилейном районе возле АЗС сорвало ограждение.
Внимание: на видео присутствует нецензурная лексика!
"На спецлинию 101 от граждан поступают сообщения о падении деревьев на автомобили. Спасатели Ровенской области призывают жителей не выходить без надобности из дома и не выезжать транспортом, пока не утихнет непогода", – сказал представитель ГСЧС Дмитрий Мельник, пишет "Суспильне".
Кроме того, на перекрестке Черновола и Бандеры искрила электросеть.
Также жители Ровно делают снимки последствий непогоды:
Так сейчас выглядит улица 16 июля.
Фото: Суспильне
Фото: Суспильне
Напомним, во временно оккупированном Крыму выпала трехмесячная норма осадков. В результате обильных ливней под воду ушли прибрежные города, больше всего пострадала Ялта.
Также смотрите, что совсем недавно творила непогода во Львове: