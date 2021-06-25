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Мощная буря добралась до Ровно. Дороги залило, ветер валит деревья и электроопоры – видео (обновлено)

25 июня 2021 20:40

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Деревья падают, и перекрывают дороги, на улице идет сильный дождь – что происходит в городе

После сильной бури во Львове непогода добралась до Ровно. Мощный ветер и дождь начались около 19:00. За час на улицах оказались поваленные деревья и электроопоры, некоторые улицы заблокированы.

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Очевидцы публикуют фото и видео бури в соцсетях.

На улице Мицкевича дерево завалилось на дорогу. Его оттягивали очевидцы. А в центре города агитационные палатки ветер перекинул прямо на проезжую часть с оживленным движением.

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В Юбилейном районе возле АЗС сорвало ограждение.

Внимание: на видео присутствует нецензурная лексика!

"На спецлинию 101 от граждан поступают сообщения о падении деревьев на автомобили. Спасатели Ровенской области призывают жителей не выходить без надобности из дома и не выезжать транспортом, пока не утихнет непогода", – сказал представитель ГСЧС Дмитрий Мельник, пишет "Суспильне".

Кроме того, на перекрестке Черновола и Бандеры искрила электросеть.

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Также жители Ровно делают снимки последствий непогоды:

Так сейчас выглядит улица 16 июля.

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Фото: Суспильне

Фото: Суспильне

Фото: Суспильне

Фото: Суспильне

Напомним, во временно оккупированном Крыму выпала трехмесячная норма осадков. В результате обильных ливней под воду ушли прибрежные города, больше всего пострадала Ялта.

Также смотрите, что совсем недавно творила непогода во Львове:

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