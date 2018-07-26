Мощные ливни в Украине: спасатели показали, как бороться с последствиями непогоды
В ходе учений эвакуировали три села в Черновицкой области
В последние дни мощные ливни накрывают Украину. Именно поэтому в Черновицкой области спасатели показали, как нужно действовать при непогоде.
В учениях задействовали больше полутысячи специалистов различных служб: это спасатели ГСЧС, медики, работники ГЭС и электрики. Специалистам пришлось эвакуировать три села, собрать оперативный штаб, разбить палаточный городок и спасти гидроэлектростанцию от аварии.
"Если человек знающий и знает, как действовать, – он спасен. Тренировка прошли положительно. Есть мелкие неточности, но мы их устраняем в ходе проведения", – говорит Алексей Гайдай, начальник управления гражданской защиты населения Черновицкой облгосадминистрации.
Напомним, что по итогам прошедших суток в семи областях Украины 117 населенных пунктов остались без электричества из-за града, сильных ливней и шквального ветра.
Между тем в некоторых районах Киева 25 июля прошел град, а сильный ветер валил деревья на машины и электропровода.
Кроме того, после мощного ливня с градом многие подземные переходы столицы оказались залиты водой. Пострадали не только пешеходы, которые по колено в воде форсировали "подводные реки", но и торговцы, продающие товар в подземных тоннелях и возле них.
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