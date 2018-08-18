Мощный ливень обрушился на Закарпатье, подтоплено полсотни домов

Сегодня, 13:23

Непогода разрушила три мостика и повредила три автомобиля

Фото:http://zk.dsns.gov.ua/
Фото:http://zk.dsns.gov.ua/

Город Рахов Закарпатской области в пятницу вечером, 17 августа, накрыл мощный ливень, в результате которого подтопленными оказались около 50 домов на шести улицах. Об этом сообщила ГосЧС.

Также в результате ухудшения погодных условий были разрушены три мостика. В воде оказались десятки автомобилей, три машины были повреждены.

Кроме того, несколько местных жителей эвакуировали.

Подразделения ГосЧС откачивали воду из трех дворов и семи подвальных помещений. Работало пять единиц техники, четыре мотопомпы и 21 человек личного состава.

Тем временем пользователи соцсетей активно выкладывали фото и видео потоков воды на улицах города.

Ранее мы писали о том, как сильные ливни затопили Ужгород и Львов. Также во время мощных дождей ветер ломал деревья и сносил крыши, а вода подтопила дома и дороги в Хмельницкой, Львовской и Тернопольской областях.

А в селе Подлесье Тисменицкого района Ивано-Франковской области после мощных ливней произошел обвал берегоукреплений дамбы на реке Быстрица-Солотвинская. 
подтопление, ливень, Рахов

Вы сейчас просматриваете новость "Мощный ливень обрушился на Закарпатье, подтоплено полсотни домов". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одесса

Фото: Думская

После мощного ливня площадь в Одессе залило грязью: появились фото и видео

27 Июля, 14:28

В результате ночного дождя Таможенная площадь покрылась слоем грязи

Другие регионы

Скриншот

Черкассы накрыло мощным ливнем

8 Мая, 18:50

В понедельник вслед за градом Черкассы накрыло мощным ливнем
Загрузка...
Загрузка...