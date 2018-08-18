Мощный ливень обрушился на Закарпатье, подтоплено полсотни домов

Непогода разрушила три мостика и повредила три автомобиля

Город Рахов Закарпатской области в пятницу вечером, 17 августа, накрыл мощный ливень, в результате которого подтопленными оказались около 50 домов на шести улицах. Об этом сообщила ГосЧС.

Также в результате ухудшения погодных условий были разрушены три мостика. В воде оказались десятки автомобилей, три машины были повреждены.

Кроме того, несколько местных жителей эвакуировали.

Подразделения ГосЧС откачивали воду из трех дворов и семи подвальных помещений. Работало пять единиц техники, четыре мотопомпы и 21 человек личного состава.

Тем временем пользователи соцсетей активно выкладывали фото и видео потоков воды на улицах города.









Ранее мы писали о том, как сильные ливни затопили Ужгород и Львов. Также во время мощных дождей ветер ломал деревья и сносил крыши, а вода подтопила дома и дороги в Хмельницкой, Львовской и Тернопольской областях.

А в селе Подлесье Тисменицкого района Ивано-Франковской области после мощных ливней произошел обвал берегоукреплений дамбы на реке Быстрица-Солотвинская.