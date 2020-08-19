Мощный ливень превратил город на Закарпатье в Венецию (видео)

В Перечине улицы после дождя затопило

В Закарпатской области после сильного ливня затопило город Перечин.

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Соответствующее видео в своем Facebook выложила местная жительница Инесса Манзулич-Иванова.

"Перечин-2020: почти как Венеция!)" – с юмором подписала она кадры, сделанные из машины.

При этом на ролике можно увидеть, что машины буквально "плавают" по дорогам, а пройти по тротуарам, не замочив ног, горожанам просто невозможно.

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Стоит отметить, что Перечин находится недалеко от границы и довольно близко от областного центра – Ужгорода.

Напомним, что недавно "маленькой Венецией" после ливня называли другой город на Закарпатье – Виноградов. Там канализация не выдержала напора воды и превратила некоторые районы в настоящие реки.

Ранее мы сообщали, что в заповеднике Одесской области градом убило сотни питомцев. Специалист подчеркнул, что такие осадки – обычное явление, однако настолько обильными они бывают крайне редко. От непогоды пострадали птицы из Национального парка "Тузловские лиманы".

Также напомним, недавно на Донецкую область обрушился ураган. В Сети показали, как ветер снес крышу больницы. Сильный ветер повалил деревья, дороги на десятках улиц оказались перекрыты, оборваны линии электропередачи.

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