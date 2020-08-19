Мощный ливень превратил город на Закарпатье в Венецию (видео)

В Закарпатской области после сильного ливня затопило город Перечин.
Соответствующее видео в своем Facebook выложила местная жительница Инесса Манзулич-Иванова.
"Перечин-2020: почти как Венеция!)" – с юмором подписала она кадры, сделанные из машины.
При этом на ролике можно увидеть, что машины буквально "плавают" по дорогам, а пройти по тротуарам, не замочив ног, горожанам просто невозможно.
Стоит отметить, что Перечин находится недалеко от границы и довольно близко от областного центра – Ужгорода.
Напомним, что недавно "маленькой Венецией" после ливня называли другой город на Закарпатье – Виноградов. Там канализация не выдержала напора воды и превратила некоторые районы в настоящие реки.
Ранее мы сообщали, что в заповеднике Одесской области градом убило сотни питомцев. Специалист подчеркнул, что такие осадки – обычное явление, однако настолько обильными они бывают крайне редко. От непогоды пострадали птицы из Национального парка "Тузловские лиманы".
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