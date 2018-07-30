Мощный ливень прошел во Львове: улицы города затопило
Дождь шел всего час, но успел превратить город в сплошную лужу
Мощный ливень, который прошел во Львове в воскресенье, 29 июля, затопил дороги и тротуары города. Всего за час Львов превратился в сплошную лужу.
Ливень был настолько сильным, что пешеходам вода достигала до икр. В свою очередь, в соцсетях начали шутить, что ливень превратил город в морской берег. Но, несмотря на масштабы "потопа", вода быстро сошла и разрушений не нанесла.
А в Одессе после мощного ливня, который шел в ночь на 27 июля, Таможенная площадь города была залита грязью, которую туда смыло по Деволановскому спуску
Напомним, в некоторых районах Киева 26 июля прошел град, а сильный ветер валил деревья на машины и электропривода.
Также ливни спровоцировали сильные пробки: весь правый берег стоял по направлению к центру. Затруднял движение не только дождь, но и аварии. Подмыло и опоры моста в районе улицы Кириловской – а мост как раз был в ремонте.
Между тем, потоп вдохновил пользователей соцсетей на творчество: в Facebook появилось много свежих "фотожаб" с мэром Виталием Кличко.
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