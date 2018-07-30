Мощный ливень прошел во Львове: улицы города затопило

Дождь шел всего час, но успел превратить город в сплошную лужу

Мощный ливень, который прошел во Львове в воскресенье, 29 июля, затопил дороги и тротуары города. Всего за час Львов превратился в сплошную лужу.

Ливень был настолько сильным, что пешеходам вода достигала до икр. В свою очередь, в соцсетях начали шутить, что ливень превратил город в морской берег. Но, несмотря на масштабы "потопа", вода быстро сошла и разрушений не нанесла.

А в Одессе после мощного ливня, который шел в ночь на 27 июля, Таможенная площадь города была залита грязью, которую туда смыло по Деволановскому спуску

Напомним, в некоторых районах Киева 26 июля прошел град, а сильный ветер валил деревья на машины и электропривода.